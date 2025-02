No seguimento da acusação de prostituição do deputado do Chega Nuno Pardal Ribeiro, o jornal Açoriano Oriental noticiou hoje que o deputado do Chega no parlamento açoriano José Paulo Sousa foi apanhado numa operação stop da PSP na ilha das Flores, tendo acusado 2,25 gramas de álcool no sangue, uma situação que configura crime.

O caso ocorreu na madrugada do último domingo, 2 de fevereiro, quando o deputado regional estava a regressar a casa, avança o Jornal de Notícias. "Reconheço agora que, naquele momento, não soube avaliar a gravidade da minha atitude e falhei ao não perceber o risco que coloquei a mim e aos outros utilizadores da via pública. Foi uma escolha irracional, da qual me envergonho", escreveu o deputado, numa publicação no facebook. Esta situação acontece depois de o presidente do Chega, André Ventura, ter criticado fortemente um deputado do PSD que foi protagonista de um atropelamento e que acusou também uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. O valor da taxa de álcool é considerado crime e punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.