Nas declarações de voto hoje entregues e relativas às votações de sexta-feira, o ex-líder da JSD - que chegou a coordenar no partido uma comissão interna para a reforma do sistema político - exprime a sua discordância em relação aos dois diplomas.

Quanto ao projeto-lei relativo ao acompanhamento da Assembleia da República sobre matéria europeia, aprovado na generalidade com a abstenção do PS, Pedro Rodrigues lamenta que o PSD tenha proposto uma redução dos debates com o primeiro-ministro para apenas dois por sessão legislativa, quando atualmente se realizam antes de cada Conselho Europeu.

“Entendo que a referida proposta significa, no essencial, uma profunda desvalorização e descredibilização do parlamento, além de significar uma diminuição considerável da capacidade de intervenção da Assembleia da República no exercício da atividade de fiscalização da atividade do Governo e do processo de construção europeia, com a qual não me posso, em consciência, rever”, refere.

Para o deputado, que se demitiu recentemente das funções de coordenador na bancada do PSD na Comissão de Trabalho e Segurança Social, este diploma significa “a afirmação da convicção da primazia do poder executivo face à Assembleia representativa dos cidadãos portugueses”, considerando que tal “caminha em sentido contrário à tradição e ao ideário do PSD de Francisco Sá Carneiro”.