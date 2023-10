A notícia é avançada pelo jornal britânico The Guardian, que sublinha tratar-se do recém-eleito Daniel Halemba, de 22 anos, que deveria assumir o seu assento no parlamento regional da Baviera ainda esta segunda-feira. O jovem é membro da residência estudantil Teutonia Prague, cujas instalações foram investigadas pela polícia em setembro passado.

Durante a operação, as autoridades encontraram símbolos proibidos pela constituição atual da Alemanha – que proíbe a exibição de símbolos de regimes totalitários como a suástica Nazi – e os vizinhos queixaram-se de ouvir a saudação Nazi “Sieg Heil” ("Salve a Vitória", em tradução livre) vindo de dentro da habitação do deputado.

Um porta-voz dos procuradores, citado pelo jornal britânico, sublinha que Halemba será levado a tribunal ainda esta segunda ou terça-feira. As acusações incluem incitação ao abuso racista.

Destaca-se que, neste momento, existe cada vez mais um debate nacional dominado pela discussão sobre as migrações, o que ajudou a AfD a conseguir expressivos resultados eleitorais. O partido é segundo nas sondagens em vários estados do leste da Alemanha, e alcançou resultados recorde nos estados ocidentais da Baviera e Hesse a 8 de outubro.

O The Guardian revela ainda que células deste partido estão sob observação em vários estados, com figuras de destaque como o principal candidato ao Parlamento Europeu, Maximilian Krah, a comparar recentemente a imigração ao colonialismo e a afirmar que a “apropriação de terras orientais” leva ao “abuso sexual de raparigas europeias”.

Halemba ingressou nesta residência quando era estudante de direito em Würzburg e nomeou Björn Höcke, líder da ala de extrema-direita da AfD, como o seu modelo político.

“Eles querem prender-me, um membro eleito do parlamento estadual, três dias antes de eu tomar posse, usando um mandado de prisão totalmente ilegal”, disse Halemba num vídeo partilhado no canal Telegram do seu advogado.

Estas residências de estudantes alemãs, também conhecidas como "fraternidades", muitas das quais remontam à primeira unificação do país no século XIX, são conhecidas pela sua filosofia conservadora, muitas vezes nacionalista.