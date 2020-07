A ex-ministra do Mar considerou significativo que este grupo de deputados – onde se incluem especialistas em Constituição da República, ou deputados que já tiveram responsabilidades governamentais em áreas como a Defesa Nacional, os Negócios Estrangeiros ou o Mar – “conclua que o diploma está ferido de vários vícios”.

“Pretende-se transformar o mar português no somatório de três mares: o dos Açores, o da Madeira e o do continente. Desde logo, no plano político, passam a existir dificuldades óbvias de coordenação, prejudicando a existência de um plano estratégico e de ação para todo o mar”, sustentou a ex-ministra.

Ana Paula Vitorino considerou também que o diploma, tal como se encontra, “está ferido de inconstitucionalidade, porque remete o ordenamento e a gestão do espaço marítimo até às 200 milhas para a exclusiva responsabilidade e iniciativa das regiões autónomas”.

“Vou citar o que consta no diploma: ao Governo da República caberá exclusivamente a emissão de um parecer no caso de serem questões de soberania e de integridade territorial – algo que o próprio diploma não define o que é. Portanto, tudo quanto é rendimento económico, relações com o exterior, o Governo da República será arredado de qualquer participação”, apontou a deputada socialista eleita pelo círculo do Porto.

Interrogada pela agência Lusa se terá influenciado neste processo o facto de o atual ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, ser dos Açores, Ana Paula Vitorino recusou-se a fazer considerações de ordem pessoal.

“Esta é uma questão de soberania na sua essência. Estamos a falar daquilo que vamos fazer com o nosso mar. Estamos a falar do núcleo duro do nosso futuro. Por isso, este tipo de questão não se compadece com regionalismos. O mar não é exclusivamente de interesse regional é, sobretudo, uma questão estratégica nacional”, acentuou a ex-ministra.

Na perspetiva de Ana Paula Vitorino, dos pontos de vista político e jurídico “estas alterações podem fazer arredar o Governo da República de qualquer decisão”.

“Estamos perante mudanças na lei com um caráter inconstitucional e inaceitáveis politicamente”, acrescentou.