Numa reunião da COFMA realizada hoje na Assembleia da República, os deputados de todos os grupos parlamentares concordaram em que o mesmo grupo económico devedor apareça identificado da mesma forma, independentemente do banco ao qual deva.

"O Banco de Portugal insiste, sobre o mesmo grupo económico, quando aparece no quadro do banco X, aparece como devedor X 001, e depois no banco Z, como devedor Z 001", explicou o deputado do PSD António Leitão Amaro.

O deputado do PSD considera que, caso a informação seja divulgada com esta separação, "a interpretação que se gera é enganosa", na medida em que se conclui "que não há acumulação de grandes devedores entre os bancos", o que não é verdade, porque, "com rigor, essa situação existe".

O deputado do PCP Paulo Sá quis "manifestar concordância com o PSD", e acrescentou que a posição do seu partido é a de que "se devia pedir também que se utilize o mesmo código para todos os bancos".