Nas imediações do estádio, onde Taylor Swift dá hoje o primeiro de dois concertos esgotados, havia ainda longas filas de pessoas para entrar, enquanto os Paramore já atuavam, assegurando a primeira parte das atuações.

De acordo com testemunhos recolhidos pela Lusa, as barreiras de contenção de público, para entrada faseada de pessoas, foram derrubadas, pelo menos num dos pontos de acesso ao estádio. Depois desse derrube, muitas pessoas começaram a correr para entrar no recinto. A Lusa constatou ainda desperdício de alimentos, deitados para o lixo pela segurança, que tinham sido levados pelos espectadores.

Muitos também foram obrigados a deixar à entrada carregadores portáteis de bateria de telemóveis.

Nas redes sociais, dentro de Estádio da Luz, pode-se ver os seguranças a distribuir copos de água para o público já lá presente.

Entretanto, Taylor Swift já está em palco, sendo possível ver que na zona do relvado do Estádio da Luz faltam ainda muitos fãs.

Milhares de pessoas, na sua maioria raparigas jovens e adolescentes, concentraram-se desde manhã nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa, para assistirem ao concerto da cantora Taylor Swift.

A abertura das portas do estádio só estava marcada para as 16:00, mas como é habitual nos concertos das bandas e artistas mais populares, houve quem tivesse dormido em tendas à espera de conseguir o melhor lugar.

A passagem da “The Eras Tour” em Portugal, inicialmente apenas para uma data, foi anunciada em junho do ano passado. Os bilhetes entraram à venda em julho, mas era necessário que os interessados se inscrevessem para eventualmente acederem à compra.

O preço dos bilhetes variava entre os 62,50 e os 539 euros, valores aos quais acresciam taxas, e esgotaram em pouco tempo, como tem acontecido em todas as datas desta digressão.

O início do concerto dos Paramore estava marcado para as 18:15.

