O ministro das Finanças disse hoje que a concretização do alívio fiscal no IRS proposto pelo Governo depende da celeridade com que o parlamento o aprovar, precisando que as propostas de alguns partidos colocariam Portugal numa situação de défice.

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, fala aos jornalistas após a reunião do Conselho de Ministros realizada esta manhã na residência oficial, no palácio de São Bento, em Lisboa, 19 de abril de 2024. FILIPE AMORIM/LUSA Lusa