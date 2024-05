Trata-se de um Kiyacursor longipes, um noasauridae de patas longas, cujos restos foram encontrados na cidade de Shestakovo, nas margens do rio Kiya.

“É um género e uma espécie nova, os seus parentes mais próximos são do período Jurássico”, realçou Páxina, em conferência de imprensa no âmbito do festival Dinoterra.

A governante acrescentou que os fragmentos do esqueleto do dinossauro foram encontrados no verão passado, mas a descoberta foi tornada pública em maio deste ano, após a sua publicação na revista britânica 'Proceedings of the Royal Society B'.

“Descrevemos a espécie e o género a partir de um fragmento do esqueleto do animal, incluindo as vértebras cervicais, o úmero e elementos da cintura escapular, além de ossos de um membro posterior”, explicou Pavel Skuchas, professor do Departamento de Zoologia da Universidade Estadual de São Petersburgo.

A análise dos restos mortais encontrados numa rocha demonstrou que o esqueleto pertencia a um jovem dinossauro.