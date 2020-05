“Dos 4,9 milhões de pessoas a menos na ocupação, 3,7 milhões foram de trabalhadores informais. O emprego com carteira assinada no setor privado teve uma queda recorde também. A gente chega em abril com o menor contingente de pessoas com carteira assinada [contrato formal de trabalho], que é de 32,2 milhões”, explicou a analista do IBGE.

O Brasil registou o primeiro caso do novo coronavírus em 26 de fevereiro e medidas de isolamento social começaram a ser adotadas em maior ou menor grau nos 27 estados do país. Atualmente, o país tem 411.821 casos confirmados e 25.598 mortes provocadas pela doença.

Os analistas esperam que os efeitos da crise provocada pela covid-19 devem ser sentidos com mais força no segundo trimestre do ano.

Para este ano, o Governo brasileiro espera uma queda de 4,7% no Produto Interno Bruto (PIB), principalmente sobrecarregada pela indústria e pelo comércio, embora algumas organizações projetem uma contração muito maior devido aos efeitos da crise do novo coronavírus.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.