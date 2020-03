A equipa do movimento informou que, apesar do surto, "continua a funcionar com todas as suas capacidades e ferramentas de gestão para os que ainda possam e queiram manter as doações e recolhas", estando também "disponíveis para apoiar processos de redistribuição de outros bens e produtos que sobrem dum lado e façam falta noutro, ainda que com adaptações".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

À semelhança do que aconteceu com vários países, que adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras, também Portugal se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, até às 23:59 de 2 de abril.