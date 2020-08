A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 80 anos, foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

Segundo a fonte da GNR, o ferido grave, de 82 anos, e o ligeiro, de 85, foram ambos transportados para o hospital de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse que o alerta foi dado às 16:39.

Foram mobilizados, de acordo com o CDOS, bombeiros e veículos das corporações de Castelo de Vide, Portalegre e Nisa, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Portalegre, e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que não chegou a ser utilizado, além da GNR, num total de 28 elementos, apoiados por 11 viaturas.