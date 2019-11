De acordo com o oficial de serviço no Comando Metropolitano da PSP do Porto, o acidente registou-se às 08:24 no entroncamento das ruas Morgado de Mateus e Visconde de Bóbeda, na freguesia urbana do Bonfim, zona oriental daquela cidade.

Falando à agência Lusa por telefone a partir do local, o comandante do batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, Carlos Marques, disse que as duas vítimas mortais, condutor e peão, “estão na casa dos 60 anos”.

Segundo a fonte, a viatura em despiste embateu “com bastante violência” contra a habitação do número 146 da Rua Morgado de Mateus, projetando para o interior da casa partes da ombreira da porta e algumas pedras.

“Quando chegámos ao local, o condutor ainda tinha sinais vitais, mas o INEM atestou o óbito pouco depois”, disse Carlos Marques.