Um camião-betoneira despistou-se hoje, cerca das 15:30, no nó de Custoias, na Via Regional Interna (VRI), estando a condicionar o trânsito no sentido aeroporto-Matosinhos, revelou à Lusa fonte da proteção civil.

CBR01:20021211: COIMBRA: Elemento da Brigada de Transito da GNR, no IP3 . FOTO PAULO NOVAIS/LUSA 24