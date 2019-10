A porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, disse que a China ainda não pode confirmar as nacionalidades ou identidades das vítimas, mas que está a cooperar com as autoridades locais.

Hua Chunying disse que, independentemente da origem das vítimas, se trata de uma “grande tragédia, que chamou a atenção da comunidade internacional para a questão da imigração ilegal”.

Em editorial, o Global Times, jornal do Partido Comunista Chinês, acusou as autoridades britânicas e de outros países de não fazerem o suficiente para travar o tráfico de seres humanos.

Segundo as autoridades, o camião e o atrelado, que levava as pessoas, fizeram percursos diferentes antes de chegarem à área industrial em Grays, no condado de Essex, a cerca de trinta quilómetros de Londres.

A polícia britânica confirmou que o atrelado entrou no Reino Unido na noite de 22 de outubro às 00:30 (mesma hora em Lisboa) pelo porto de Purfleet, no rio Tamisa, procedente de Zeebruges, na Bélgica, enquanto o camião partiu da Irlanda do Norte.

Um relatório sobre crime organizado feito pela agência britânica de combate à criminalidade (National Crime Agency) demonstrou que há um “foco maior” nos números crescentes de tráfico humano na Bélgica após o encerramento do campo para migrantes na cidade de Dunkirk em 2017.