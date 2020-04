"O detido, com 38 anos de idade, encontra-se ausente do serviço, por doença, desde o início do ano de 2018, tendo cumprido, entretanto, um período de suspensão preventiva do exercício de funções na sequência de procedimento disciplinar", refere a PSP.

“A arma de fogo que tinha distribuída encontra-se apreendida no âmbito de um outro processo", acrescenta a PSP, adiantando que vai instaurar um processo disciplinar.

O agente foi detido pela GNR de Ponte de Sor e será apresentado ao Tribunal Judicial na quarta-feira.