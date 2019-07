Em comunicado enviado à agência Lusa, lê-se que, “no seguimento da cooperação policial internacional estabelecida logo no início da investigação destes factos”, no dia 28 de junho, o suspeito foi “localizado, interpelado e detido na cidade de Sevilha, por elementos da Brigada de Investigação de Homicídios de Sevilha, do Cuerpo Nacional de Policia de Espanha”.

Em causa estão dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, que ocorreram em 15 de junho, na zona de Cernache, Coimbra.

Dois militares da GNR ficaram feridos na madrugada do dia 15 durante uma operação de fiscalização rodoviária na zona de Cernache, disse nessa altura a GNR e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo este CDOS, os dois militares “foram atingidos com disparos de arma de fogo” e foram considerados feridos ligeiros.

O comando da GNR explicou à Lusa, por seu lado, que apenas um dos militares foi transportado para o hospital, “aparentemente ferido com os estilhaços do vidro” da janela da viatura da GNR.

O disparo foi efetuado a partir de um automóvel que desrespeitou a ordem para parar, inverteu a marcha no IC2 e disparou contra a patrulha dos militares.