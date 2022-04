O romeno Petru Bordei, de 38 anos, foi detido esta quinta-feira na Roménia, noticia a TVI.

Ao mesmo tempo, a Polícia Judiciária enviou um comunicado às redações onde informa que "através da Unidade de Cooperação Internacional e Unidade Nacional de Contraterrorismo, no âmbito de uma investigação dirigida pelo DCIAP, deu cumprimento a um Mandado de Detenção Europeu de cidadão de nacionalidade romena, localizado na Roménia".

"Esta ação apresentou dificuldades acrescidas quanto à identificação, localização e detenção do suspeito, decorrentes do facto de o mesmo pertencer a uma organização criminosa cujos elementos, todos estrangeiros, gozavam de enorme capacidade de mobilidade, quer em território nacional, quer no espaço europeu", pode ler-se.

Segundo a nota, esta "organização criminosa dedicava-se à prática de crimes particularmente violentos, cujos elementos foram responsáveis por crimes cometidos em território nacional visando o roubo de ourivesarias, factos que ocorreram no período compreendido entre os anos de 2007 e 2010, de norte a sul do país e que provocaram grande alarme social".

De acordo com a notícia da TVI, Petru Bordei que pertencia a esta organização criminosa. Ao romeno são imputados 18 crimes de roubo agravado e outros 18 de furto qualificado, que constam no mandado de captura emitido pelo Ministério Público em 2015.

Entre 2007 e 2010 este grupo assaltou dezenas ou dezenas de ourivesarias na zona centro, Ribatejo e Alentejo. Assaltos que terão rendido mais de um milhão e meio de euros entre ouro e outras jóias