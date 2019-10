O Xerife do Condado de Hunt, Randy Meeks, afirmou que Brandon Ray Gonzalez, de 23 anos, foi preso hoje, menos de 48 horas depois do tiroteio que ocorreu a cerca de 24 quilómetros da universidade Texas A&M University-Commerce.

Brandoz Gonzalez está detido e foi aplicada uma caução de um milhão de dólares, enfrentando acusações de homicídio qualificado.

As autoridades disseram que o atirador podia estar a tentar atingir apenas numa pessoa que estava presente na festa, que contava com a presença de cerca de 750 pessoas, tendo conseguido fugir do local.

As autoridades anunciaram que, dos 12 feridos, seis foram baleados e seis foram pisados ou sofreram ferimentos devido aos vidros partidos.

O tiroteio ocorreu durante uma festa que juntava pessoas ligadas à universidade Texas A&M University-Commerce, mas que não fora organizada pela instituição.

Os disparos começaram cerca de 15 minutos depois de agentes policiais chegarem ao exterior do local onde decorria a festa, após queixas sobre estacionamento ilegal.

Os agentes ouviram tiros provenientes das traseiras do edifício, mas não conseguiram determinar se tinham sido disparados de dentro ou de fora.