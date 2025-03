Em comunicado e sem especificar a data da detenção, a PJ indica que “deteve um cidadão estrangeiro indiciado pela prática de crimes de tráfico de menores, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal, quando tentava entrar em território nacional”.

O suspeito chegou ao Porto proveniente de um voo de Istambul, na Turquia.

Trazia consigo uma menor de seis anos que “dizia ser sua filha”, descreve a PJ.

A situação foi comunicada pela PSP do posto de fronteira do Aeroporto Internacional do Porto.

Segundo a PJ, foi possível “recolher fortes indícios que apontam para uma situação de transporte de cidadãos menores estrangeiros, para eventual exploração laboral ou adoção ilegal”.

Os suspeito terá apresentado documentos falsos e mentido quanto à idade da criança e à relação de parentesco.

O suspeito foi detido pela PJ e presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

Já a criança foi acolhida num centro de acolhimento de proteção sob a alçada do Tribunal de Família e Menores.