A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, revelou em comunicado no seu site, que após diligências da investigação "que vem realizando desde o conhecimento da morte", procedeu esta quinta-feira "a buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem".

Na sequência desta ação operacional, explica a PJ, "foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos".

Na operação, que envolveu "investigadores e peritos", foram "apreendidos elementos probatórios relevantes".

Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.

A PJ indica ainda que "a investigação tem vindo a ser conduzida em estreita articulação com o Ministério Publico de Bragança, titular do Inquérito" e que hoje, cerca das 12h30, serão prestados esclarecimentos complementares por um representante da Polícia Judiciária nas instalações do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

O jovem de 21 anos Giovani Rodrigues morreu a 31 de dezembro no Hospital de Santo António, no Porto, para onde foi transferido de Bragança, onde na madrugada de 21 de dezembro foi encontrado caído na rua depois de uma rixa num bar que envolveu um amigo do grupo com quem saiu naquela noite.