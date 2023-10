Segundo o movimento Climáximo, os nove jovens foram levados para a esquadra de Benfica, “para onde o coletivo convoca uma vigília de solidariedade até que todos os ativistas sejam libertados”.

O bloqueio na Segunda Circular terá durado alguns minutos, mas “a disrupção na via demorou cerca de duas horas”, lê-se no comunicado, acrescentando que houve dois ativistas que se tinham pendurado na ponte pedonal por cabos e tiveram de ser retirados pela PSP e por bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o bloqueio aconteceu por volta das 09:00 de hoje, quando dez ativistas se sentaram no chão da via rápida, junto às Torres de Lisboa, no sentido Benfica-Aeroporto, enquanto outros dois se penduravam com cordas na ponte pedonal.

O local onde os ativistas cortaram a Segunda Circular fica mesmo em frente à sede da Galp, empresa que o coletivo acusa de ser uma das maiores culpadas por “milhares de mortes e deslocamentos”.

O movimento Climáximo acusa igualmente o Governo português e outras empresas de terem declarado guerra a todas as pessoas e ao planeta, considerando-os “culpados de genocídio”.

Os vídeos e as fotografias do protesto, que estão a circular nas redes sociais, mostram os manifestantes em protesto, segurando cartazes de apelo ao fim dos combustíveis fósseis, com frases como “Estão a destruir tudo o que tu amas” ou “Os Governos e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta”.