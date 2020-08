Segundo o Jornal de Notícias, alguns clientes que se dirigem às caixas multibanco não estão a conseguir levantar dinheiro: em vez da opção para inserir o cartão, a máquina pede que seja utilizado o MB WAY. Há já registo de casos em Lisboa e no Porto, mas o sucedido pode estender-se a outros pontos do país.

Nestes casos, ao tentar inserir um cartão, o cliente verifica que tal não é mesmo possível e que não há qualquer engano no que a máquina informa. A SIBS, que gere a rede Multibanco, justifica estes casos com uma "avaria" das caixas automáticas.

Segundo referiu fonte oficial da empresa ao JN, em vez de o ATM ficar indisponível, agora fica a funcionar, mas apenas para aplicações no telemóvel — o que, garante a SIBS, é conveniente para os clientes, que ficariam mais prejudicados com a indisponibilidade total do multibanco.