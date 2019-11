Os incêndios florestais que atingiram hoje a região estavam a alguns quilómetros do centro de Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul, no sudeste da Austrália.

Os bombeiros pulverizaram árvores e casas com produtos especiais para o controlo do fogo num subúrbio ao norte da cidade.

Dois incêndios que ocorreram em Turramurra, a cerca de 15 quilómetros ao norte de Sydney, devastaram uma floresta de eucalipto num parque florestal e atingiram casas, mas já foram finalmente dominados.

Esta cidade ficou cercada por uma densa nuvem de fumo, enquanto casas, veículos e estradas estavam cobertos de um produto vermelho para controlar o fogo.

“As brasas que flutuavam no ar provocaram incêndios em frente das casas”, disse à agência de notícias AFP Nigel Lush, um morador local.