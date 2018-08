De acordo com o aviso 10689-B/2018, publicado hoje no 1.º suplemento da série II do Diário da República, o montante total disponibilizado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) para o Programa de Apoio a Projetos para seleção do projeto curatorial e expositivo para a representação oficial portuguesa na 58.ª Exposição Internacional de Arte — Bienal de Veneza 2019, é de 199.400 euros, a repartir equitativamente (99.700 euros) por este ano e pelo próximo.

A abertura do concurso publicado hoje em DR data de sexta-feira.

O concurso decorre nos termos do Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado às Artes Visuais e Performativas e do Regulamento dos Programas de Apoio às Artes e Regulamento de composição e funcionamento das Comissões de Apreciação.

Mais informações encontram-se disponíveis para consulta no Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt.