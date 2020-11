A conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus conta hoje com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.

A diretora geral da Saúde agradeceu aos profissionais de saúde e aos que têm realizado o controlo sobre os contactos de risco. Aos cidadãos salientou que passaram oito meses desde o inicio da pandemia. "O meu primeiro apelo é para não baixarmos a guarda, por muito cansados que estejamos. O vírus transmite-se através de nós de um para o outro e tem como efeito gerar doença, internamento e mesmo morte. O vírus de facto não anda sozinho", destacou.

Graça Freitas salientou ainda a necessidade de 'achatar a curva', por forma a aliviar a pressão sobre os serviços de saúde. Para tal será necessário recorrer a medidas efetivas, que refere já terem tido efeito, nomeadamente a prevenção através de comportamentos individuais e que as entidades dos vários setores propiciem condições para que os cidadãos possam ter comportamentos saudáveis. O mais importante será, assim, a redução dos contágios.

Medidas sugeridas:

Redução de contactos, distância física de dois metros, utilizar a máscara, tentar levar as mãos à nossa cara o menor número de vezes possível, lavar frequentemente as mãos ou desinfetá-las com uma solução alcoólica. Sobre as medidas, Graça Freitas reitera ainda que "são medidas básicas, mas são as melhores medidas que temos neste momento". Além destas, salientou a necessidade de manter a etiqueta respiratória e de mudar a máscara quando se encontrar húmida, bem como o arejamento dos locais.

Sobre os contactos e a necessidade de redução de contactos, apelou a que se "altere o estilo de vida", mas continuando a ir à escola, ao trabalho, às compras e a "viver". Falou ainda sobre a "bolha", que se resumirá apenas aos membros do mesmo agregado familiar, apelando a que não se facilite no emprego e na escola, principalmente durante as pausas e refeições, momentos em que se retiram a máscara.

Deixou ainda um apelo ao responsável dos vários setores em que todos nos movimentamos, para que criem "condições" para que tudo possa ser feito em segurança.

"Todos estamos cansados, queremos continuar as nossas vidas"

"Fadiga pandémica é uma palavra muito ouvida nos últimos dias. Todos estamos cansados, queremos continuar as nossas vidas. Essa fadiga pandémica é natural e esperada mas não nos pode fazer baixar a guarda. Não podemos facilitar e dar passos que nos desprotejam. Temos de fazer tudo para não adoecer e, sobretudo, para não sermos propagadores da doença", explicou Graça Freitas, reiterando que os seres humanos são o veículo eficaz de propagação da doença.

A diretora geral agradeceu ainda a todos os que têm adotado um estilo de vida e referiu que a DGS pretende apostar em "prevenir, não há nenhuma arma melhor que a prevenção. Testar, acompanhar os doentes, rastrear e encontrar aqueles que tiveram contacto com doentes e isolá-los para que não continuem a propagar a doença e humanizar toda a atuação".

Terminou explicando que os comportamentos são a chave-essencial para achatar a curva.

Questionada sobre os o motivo pelo qual os números não são facultados diariamente por concelhos, a diretora geral explicou que têm vindo a melhorar as metodologias e que serão divulgados nos próximos dias o número de casos nos últimos 15 dias a dividir pela população do concelho, a chamada"incidência acumulada a 15 dias" que põe alguns concelhos em maior risco que outros e orienta as medidas avançadas pelo Governo.

Quanto à proibição de realização de feiras, Graça Freitas explicou que está relacionado com "este período de exceção" e apelou à necessidade de ter "alguma paciência" até que se consiga "achatar a curva" até ao inverno e apelou à compreensão de todos. Reconhecendo que o setor dos feirantes é um setor importante e com "necessidades na sua vida", explicou, contudo, que a diferença passa também pelo comércio tradicional ser "estável" e ser "fixo", ao invés de "móvel", e por criar as suas próprias regras para o próprio comércio, trabalhadores e clientes.

Relativamente às Unidades de Cuidados Intensivos, explicou que os recursos não são da responsabilidade da DGS, mas que tem sido feito um esforço para a melhoria de equipamentos, recursos e também da organização do próprio trabalho.

No que diz respeito ao futebol, a diretora geral reiterou que os testes piloto correram bem e que não estão a interromper, mas sim a suspender, uma medida necessária para "achatar a curva", e que quando houver condições serão retomados os testes piloto com público, assim que a pandemia estiver numa fase mais controlada.

Questionada sobre a implementação de novas medidas de prevenção e normas sanitárias nas escolas, explicou que o objetivo passa por melhorar a comunicação das regras que existem à comunidade educativa, mais do que novas regras. "Interessa realçar que felizmente, por motivos que nem nós próprios sabemos, mas que provavelmente têm a ver também com a idade das crianças e a sua capacidade de se infetarem e infetar outros, as escolas têm sido locais, relativamente seguros. Têm acontecido casos, mas não têm sido uma grande fonte de transmissão".