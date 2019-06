5 de junho, 22h00

Em Londres, o general Dwight Eisenhower, comandante-chefe das forças aliadas, assiste sério ao desembarque dos paraquedistas, com os rostos pintados de preto. A Rádio Londres, 45 minutos antes, alertou a resistência francesa para o início da operação com a difusão do verso de um poema de Paul Verlaine: "Os soluços graves/dos violinos suaves/do outono/ferem a minh'alma/num langor de calma/e sono".

6 de junho, 00h05

A lua estava quase cheia quando 5.000 toneladas de bombas foram lançadas pelos aviões aliados sobre as baterias alemãs ao longo da costa.

00h15

Mil aeronaves aterram com homens e material. Alguns ficam presos nas estacas que o marechal alemão Erwin Rommel colocou nas praias ou afundou nos pântanos. Apesar disso, os aliados conseguiram chegar à pequena comuna de Bénouville e tomar o controlo de uma ponte estratégica, "Pegasus bridge", próxima do café Gondrée, muitas vezes citado como a primeira casa libertada em França.

De 00h50 às 2h30

Milhares de paraquedistas ingleses e americanos tomam a costa da Normandia. Em Sainte-Mère-Église, um deles passa a noite pendurado no campanário da igreja. Em menos de seis horas, cerca de 23.000 homens conseguiram manter as linhas de comunicação com as praias do desembarque.

01h15

As unidades alemãs foram alertadas, mas o marechal Rommel, que voltou à Alemanha para o aniversário da sua mulher, dormia. Não foi avisado até as 10h00 da manhã.

02h30

Os paraquedistas ingleses tomam Ranville, ao norte de Caen.

05h00

Adolf Hitler dormia e o seu entorno considerou inútil acordá-lo. Os alemães, que esperavam os aliados muito mais a norte, em Calais, não acreditavam num desembarque grande na Normandia.