Depois, o programa inclui uma homenagem às tropas expedicionárias portuguesas em Cabo Verde na II Guerra Mundial e um convívio com jovens desportistas em que estará o futebolista luso-cabo-verdiano Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a seleção nacional campeã da Europa em 2016 e que trouxe consigo uma réplica desse troféu.

À tarde, haverá ainda um desfile militar das Forças Armadas de Cabo Verde que integrará uma representação de Portugal. As comemorações do Dia de Portugal terminam com uma receção à comunidade portuguesa, num hotel do Mindelo, ao fim do dia.

O primeiro-ministro português deverá regressar ainda hoje a Portugal, enquanto o Presidente da República viaja para a Costa do Marfim na quarta-feira, para uma visita de Estado, após uma deslocação de caráter privado à ilha da Brava, com o seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.

Em 2016, ano em que tomou posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acertado com o primeiro-ministro em que as celebrações começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes.

Nesse ano, o Dia de Portugal foi celebrado entre Lisboa e Paris. Em 2017 as comemorações foram no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo. E em 2018 dividiram-se entre Ponta Delgada, nos Açores, e as cidades de Boston, Providence e New Bedford, na Costa Leste dos Estados Unidos da América. Neste ano, decorrem em Portalegre e em Cabo Verde.