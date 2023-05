O Quake – Centro do Terramoto de Lisboa vai assinalar o Dia Internacional dos Museus na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, com duas promoções: 100 bilhetes gratuitos para os primeiros visitantes a chegarem à receção do Museu no próprio dia (com um limite de 2 bilhetes por pessoa). Quem não conseguir garantir o bilhete grátis, pode comprar entradas a metade do preço. Todas as sessões do dia 18 de maio estão com 50% de desconto quer sejam adquiridos na receção ou no website.

No Quake pode, por uma hora e meia, visitar um espaço altamente didático e tecnológico que reconstitui, em formato imersivo, o trágico terramoto que afetou Lisboa em 1755. Situado em Belém, junto ao Museu Nacional dos Coches, o Quake tem também o objetivo de informar e alertar a população para a ocorrência de um eventual novo sismo, no sentido de evitar uma tragédia em larga escala semelhante à vivida pelos lisboetas no século XVIII.

A celebrar um ano de vida, desde a sua abertura em abril de 2022, o Quake já registou mais de 110 mil visitantes. “São dados que nos motivam e nos fazem continuar a acreditar nesta missão de consciencialização da população”, refere Ricardo Clemente, um dos fundadores do projeto.

Pelo seu trabalho inovador, o Centro do Terramoto de Lisboa já foi reconhecido recentemente com o prestigiado THEA Award na categoria Outstanding Achievement - Historical Experience (Experiência Histórica), atribuído pela Themed Entertainment Association (Associação de Entretenimento Temático), considerada uma das mais notáveis conquistas na indústria das atrações, museus e experiências temáticas.