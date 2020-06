Um relatório médico-legal de psiquiatria forense citado pelo procurador do processo concluiu que o arguido, de 42 anos, é inimputável e perigoso e que se impõe o seu acompanhamento psiquiátrico.

Neste quadro, o DIAP invocou o artigo 91.º do Código Penal que dá à Justiça a faculdade de mandar internar “em estabelecimento de cura, tratamento ou segurança”, quem praticar um crime e for considerado inimputável “sempre que, por virtude da anomalia psíquica e da gravidade do facto praticado, houver fundado receio de que venha a cometer outros factos da mesma espécie”.

Na acusação do processo, consultada hoje pela agência Lusa, o DIAP de Vila do Conde refere que o matricida agiu por motivos desconhecidos e dá conta um quadro de atuação muito violento, que passou por pegar fogo à mãe e à cama onde descansava - usando álcool etílico como carburante e um isqueiro como fonte de ignição - e, depois, por perfurar várias partes do seu corpo com uma forquilha.

O crime ocorreu pelas 09:50 na casa habitada por arguido e vítima, em Vila Chã, Vila do Conde, no distrito do Porto, e a equipa do INEM deslocada ao local declarou o óbito três horas depois.