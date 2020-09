"Essas queimadas na Amazónia são culturais e de pequena proporção", indica o vídeo difundido pelo Governo, um argumento que tem sido recusado por ambietalistas e observadores vários.

Esta não é a primeira vez que DiCaprio se refere à situação da Amazónia brasileira, o que levou Bolsonaro a acusar a 'estrela' de Hollywood de financiar queimadas na floresta, em 2019.

No mês passado, DiCaprio voltou a criticar a postura do chefe de Estado brasileiro perante os incêndios naquela que é a maior floresta tropical do mundo.

"O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para conter os incêndios, mas ele duvidou publicamente da gravidade dos mesmos no passado, alegando que opositores e comunidades indígenas foram os responsáveis", escreveu o ator na rede social Instagram.

A Amazónia brasileira registou cerca de 30.000 focos de incêndio em agosto, o segundo maior número para o mês em 10 anos, superando apenas em 5% os números contabilizados no mesmo período de 2019, quando as imagens das chamas na maior floresta tropical do planeta circularam pelo mundo e geraram indignação.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).