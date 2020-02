(Ainda) só lhe sabemos um nome: Dinis. E as cores: verde e branco. Não precisamos de mais. Já lhe vimos o gesto: de fair-play.

Se esteve longe da televisão ou das redes sociais, pode ainda não conhecer o Dinis. Contamos mais abaixo e pode vê-lo aqui.

Decorria, esta manhã, no Pavilhão João Rocha, o dérbi de benjamins entre o Sporting e Benfica, da 13.ª jornada do campeonato distrital de Lisboa de futsal.

Nos minutos iniciais da segunda parte, o árbitro assinalou uma grande penalidade favorável aos verde e brancos. Em causa estava a alegada mão de um jogador dos ‘encarnados’. O juiz da partida dizia que o corte tinha sido efetuado com a mão, o jovem jogador encarnado negou (dizem alguns jornais que até chorou).

É aí que chega Dinis. Pequeno grande Dinis. Dinis exemplo. Sem VAR nem repetições, bastou Dinis. O 'pequeno' jogador do Sporting confirmou ao árbitro que o adversário tinha razão e não jogou a bola com a mão. Mereceu cartão branco de fair-play. Mas não só, títulos e elogios vários. Notas de engrandecimento. Desejos de que houvessem mais Dinis. Um Dinis em cada esquina. Um Dinis em cada claque. Um Dinis em cada café. Um Dinis em cada grupo de WhatsApp.

“Estes miúdos são o exemplo perfeito do que devem ser os adultos, nos dias de hoje. Que em véspera de mais uma jornada que se antevê muito quente e de excessos, esta lição fantástica das crianças seja uma inspiração de fairplay para todos nós, adultos”, escreveu Duarte Gomes, antigo árbitro internacional e agora comentador, na sua página de Facebook.

Sejamos, então, todos Dinis.

