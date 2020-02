Na noite de 15 para 16 de fevereiro o Bola ao Ar vai ter a sua primeira emissão ao vivo. No Cinema City do Centro Comercial Alegro, em Alfragide, João Dinis e Ricardo Brito Reis vão receber todos os amantes de NBA para uma conversa animada à volta dos grandes temas da maior liga de basquetebol do mundo e onde todos podem ter a palavra e participar.

A partir das 23h30, todos podem participar na conversa que antecede a transmissão dos tradicionais concursos de skills, três pontos e afundanços nas salas de cinema.

Para poder garantir lugar para assitir ao podcast e aos concursos do All-Star, as inscrições são feitas aqui. Até sábado!