“O percurso, que vai aumentar em 25% a área do parque e em 30 a 45 minutos a visita, é dedicado aos mares e aos lagos e as pessoas vão poder observar a evolução da vida aquática ao longo de 450 milhões de anos”, anunciou Luís Rocha.

“Desde a abertura, já ultrapassámos os 350 mil visitantes, quando o nosso objetivo inicial era de 200 mil para o primeiro ano, o que significa que ultrapassámos as nossas expectativas”, disse hoje à agência Lusa Luís Rocha, diretor-geral do Parque dos Dinossauros da Lourinhã, no distrito de Lisboa.

O maior crocodilo da história, o ‘Sarcosuchus’, com 11,5 metros de comprimento, que surgiu no Cretácico, há 113 milhões de anos, e o tubarão ‘Megalodon’, que apareceu no Cenozoico, há 20 milhões de anos, estão entre as novas atrações.

O Dino Parque está também a fazer investimentos na ampliação da área de piquenique e do parque infantil e na criação de uma zona para festas infantis, disponíveis ao público também a partir de 1 de março.

Na Páscoa, vão surgir também melhorias na sinalética informativa do respetivo museu, para tornar “mais atrativa a visita” para crianças e jovens.

Nas últimas décadas, os paleontólogos do Museu Lourinhã, descobriram fósseis de dinossauros, que colocaram o concelho na rota mundial da paleontologia.

O Dino Parque, um investimento de 3,5 milhões de euros num dos maiores parques temáticos de dinossauros da Europa, tornou possível aumentar a exposição desses achados, já que o Museu da Lourinhã se tornava exíguo.