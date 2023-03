"A Diocese de Coimbra informa que, no dia 3 de março, recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, uma lista com sete nomes de sacerdotes, alegadamente abusadores de menores", foi referido em comunicado enviado ao SAPO24.

Entre os nomes referidos constam "cinco sacerdotes falecidos", "um sacerdote que foi sujeito a investigação pelo Ministério Público e também a investigação prévia canónica, tendo nas duas instâncias seguido para arquivamento" e "um sacerdote no ativo, relativamente ao qual foram pedidas informações à Comissão Independente, as quais foram recebidas no dia 9 de março".

"Dessas informações conclui-se que não foi praticada nenhuma forma de abuso sexual de menor. Por esse motivo não lhe foram impostas medidas cautelares, embora esteja em curso a investigação prévia canónica", é explicado.

É também referido no comunicado que "a Diocese de Coimbra renova o seu pedido de perdão às vítimas e manifesta total

disponibilidade para as acolher, acompanhar e ajudar a reparar os danos que lhes foram causados por membros da Igreja".

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

"A Comissão Diocesana para a Prevenção de Abusos Sexuais de Menores e Adultos Vulneráveis continua disponível para acolher eventuais denúncias, pelo endereço: prevencaodeabusos@diocesedecoimbra.pt ou pelo número de telefone: 962 968 415", pode ler-se.

Por sua vez, "a referida Comissão Diocesana está já a trabalhar para iniciar o processo de formação dos sacerdotes e agentes pastorais ou outros colaboradores das instituições tuteladas pela Igreja, no sentido da prevenção, almejando, desta forma, que a Igreja seja um lugar de paz e onde qualquer um possa encontrar um porto de abrigo seguro".