O corpo sem vida do diplomata foi descoberto pela polícia em 19 de outubro, na calçada. Segundo as primeiras informações avançadas pela revista semanal alemã Der Spiegel, o homem aparentemente morreu ao cair do complexo da embaixada.

Um porta-voz do Ministério alemão das Relações Exteriores disse que o caso era do conhecimento "do Ministério", mas não quis dar mais detalhes.

Der Spiegel ouviu as reações da embaixada russa, que classificou a morte como um "trágico acidente" e não quis comentar o caso "por razões éticas".

Segundo a mesma revista, o falecido era um subsecretário da embaixada, de 35 anos. Afirma-se ainda que as autoridades alemãs suspeitavam de que seria um agente do serviço secreto russo FSB.

De acordo com as informações veiculadas, o diplomata poderia ter ligação com uma autoridade sénior da segunda secção do FSB, sendo que os serviços secretos ocidentais relacionam esta divisão ao assassinato de um cidadão georgiano num parque de Berlim, em 2019.

O georgiano Zelimkhan Khangoshvili, de 40 anos, levou dois tiros na cabeça, à queima-roupa, no Parque Kleiner Tiergarten, em 23 de agosto de 2019. Terá sido morto por um cidadão russo, preso pouco depois.

O suspeito, o russo Vadim Krasikov, também conhecido como Vadim Sokolov, de 55 anos, será julgado por um assassinato que o Ministério Público alemão acredita ter sido ordenado por Moscovo.