“Isto é curioso. Dois terços das direções de escolas avaliam positivamente a aplicação do regime [da educação inclusiva] e dois terços dos professores individualmente considerados, temos 1.192 respostas, ou seja 10,8% dos professores, consideram o regime globalmente negativo”, afirmou hoje o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.

Numa conferência de imprensa em Évora, o responsável da Fenprof, acompanhado por outros dirigentes da federação e do Sindicato dos Professores da Zona Sul, apresentou a síntese de resultados deste inquérito.

O inquérito, que visou analisar no terreno a forma como está a ser implementado o novo regime jurídico de educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, foi submetido a 92 escolas e agrupamentos escolares do continente, de norte a sul, o que é “ligeiramente superior” a 10% do total (801 escolas e agrupamentos), explicou.

Segundo Mário Nogueira, “a conclusão é extraordinária”, atendendo às respostas “diametralmente opostas”, como se pode ler no estudo, da parte das direções e da parte dos professores.

“Pedimos àqueles que, estando à frente das escolas não são propriamente os que estão nas salas com as crianças”, mas “levaram as lavagens ao cérebro da parte do Ministério [da Educação] e do secretário de Estado João Costa sobre os enormes benefícios deste novo regime, e aos professores, que são aqueles que, no dia-a-dia, dentro da sala de aula, o estão a aplicar”, frisou.