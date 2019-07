Domingo à noite. Os miúdos estão a dormir, cansados que ficaram do dia de passeio. Sentamo-nos no sofá, meio reclinados, a passar o ‘feed’ do Facebook com o som da televisão como pano de fundo. Somos um casal que vai falando de coisas banais, comentando este e aquele assunto. Cai um email: trabalho.

Domingo à noite. A cara está cheia de creme hidratante. A mania de não usar protetor depois de uma tarde no parque paga-se cara. Andamos à procura de qualquer coisa para ver, algo para criar um ambiente de Netflix & Chill, mas a solo, sozinhos que ficámos depois de um dia cheio com a cara-metade, com quem vamos trocando mensagens. Entra a notificação do Slack: trabalho.

As noites de domingo estão a deixar de ser o terreno para os últimos cartuchos do descanso de fim de semana, para se tornarem num preâmbulo da semana de trabalho. Um estudo norte-americano, citado pelo Wall Street Journal, feito em abril por um centro de saúde mental, revelou que 62% dos mais de dois mil trabalhadores inquiridos, com idades entre os 23 e os 38 anos, dizem sentir pressão para estar disponíveis a todo o instante — serões de domingo incluídos.

Com as tecnologias a possibilitarem que os trabalhadores cumpram as suas funções a qualquer altura ou ponto do globo, vão sendo diluídas as noções de direito a desligar. Os patrões deixam de ver as fronteiras entre o tempo no trabalho e o tempo fora do trabalho e com eles arrastam os trabalhadores.

Uma análise conduzida pela Microsoft em 2018, também referida na publicação norte-americana, mostrou que cada hora que um chefe passa online se traduz em vinte minutos extra de trabalho fora do horário normal para os seus colaboradores diretos. Foram analisados os hábitos de envio de emails aos domingos à noite de dezenas de milhares de gestores.

Era precisamente para controlar isso que o Partido Socialista propunha: “A utilização de ferramenta digital no âmbito da relação laboral não pode impedir o direito ao descanso do trabalhador, salvo com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa”.