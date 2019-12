“A defesa dos direitos humanos e o primado da dignidade da pessoa humana não podem, não devem ser deixados em exclusivo para o Estado e seus serviços publico. É antes um desafio que nos diz respeito a todos”, disse.

O prémio foi atribuído, segundo o parlamento, à Aldeia Humaniar, instituição sediada em Sernancelhe, no distrito de Viseu, pelo seu trabalho humanitário e inovador “na prestação de cuidados de saúde e sociais, no amparo das famílias e pessoas idosas que vivem em situação de vulnerabilidade ou isolamento e abandono, principalmente no interior do país”.

O projeto piloto iniciou-se em 2017 nos concelhos de Sernancelhe e Penedono, tendo sido escolhida pela Agência Social do Douro a Santa Casa da Misericórdia de Sernancelhe para instituição âncora deste projeto piloto. Constituiu-se como instituição em 2018, ano em que iniciou a intervenção humanitária de forma consistente e continuada.

Na cerimónia hoje foram também atribuídas Medalhas de Ouro Comemorativas do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos à Crescer – Associação de Intervenção Comunitária, fundada em 2001, com trabalho na área de inclusão para sem-abrigo, e à Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, criada em 2007, com trabalho no auxílio de crianças desaparecidas.