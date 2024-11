Segundo o jornal O Globo, Tedros Adhanom Ghebreyesus deu entrada no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O diretor-geral da OMS procurou "o hospital com sintomas de labirintite [inflamação do ouvido interno] e uma crise hipertensiva [tensão alta]", após apresentar os primeiros sinais de indisposição na segunda-feira, à margem da cimeira do G20.