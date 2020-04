“A fiscalização das questões de saúde pública não compete ao nadador-salvador. O nadador-salvador não é uma autoridade, presta conselhos a banhistas. O reforço das regras de saúde tem que ser feitos pelas autoridades”, disse à agência Lusa o presidente daquela federação, Alexandre Tadeia.

Na quarta-feira, o Programa Bandeira Azul avançou que as praias nacionais vão ter lotação máxima de banhistas e que terá de haver “distanciamento social” nas praias nacionais durante a época balnear, devido à pandemia da covid-19.

No entanto, segundo Alexandre Tadeia, “a lei diz claramente que o nadador-salvador não é uma autoridade” e que todas estas questões de saúde pública deverão ser acauteladas pela Polícia Marítima, no caso das praias marítimas, ou pela GNR e PSP, nas praias fluviais.

O presidente afirmou que a federação “vai concordar” com todas as medidas aprovadas pelas autoridades de saúde para as praias, mas voltou a alertar para a “enorme falta de nadadores-salvadores durante a época balnear”.

No sábado, o responsável tinha avançado à Lusa que faltam entre 1.500 a 2.000 nadadores-salvadores para a próxima época balnear porque os cursos deste ano foram suspensos com a declaração do estado de emergência.

“Fizemos um estudo e chegámos à conclusão que apenas 49,2% dos nadadores-salvadores voltam a trabalhar na época balnear seguinte, o que quer dizer que temos uma necessidade de formar 2.000 nadadores salvadores todos os anos”, indicou.