A substituição das luminárias tradicionais por outras mais eficientes, com tecnologia LED (light emitting diode, em inglês, ou díodo emissor de luz, em português), faz parte do projeto Eficiência Energética na Iluminação Pública, indicou a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), que congrega os 14 concelhos do distrito de Évora.

Fonte da CIMAC explicou hoje à agência Lusa que a iniciativa, no âmbito da qual já foi assinado um acordo entre os municípios do Alentejo Central e a EDP Distribuição, envolve um investimento superior a 21,2 milhões de euros.

“Este acordo permite a substituição das luminárias existentes por outras mais eficientes de tecnologia LED”, indicou a CIMAC, realçando que a alteração vai abranger “cerca de 55 mil luminárias no Alentejo Central”, com as autarquias a esperarem “uma redução no consumo de energia de um pouco mais de 70%”.

O projeto decorre de uma candidatura da CIMAC ao Fundo de Eficiência Energética (FEE) e é financiado, na fase de implementação, por uma Empresa de Serviços Energéticos (ESE), a I – Quatro, Lda, a quem foram adjudicados os trabalhos, revelaram à Lusa a comunidade intermunicipal e a EDP Distribuição.