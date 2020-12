O regresso do jornal às bancas em formato diário vai contar com um projeto gráfico todo mudado, assinado pelo diretor de Arte do DN, Rui Leitão, mas também com novas secções e rubricas.

A par de secções como política, internacional, cultura, desporto e sociedade, a publicação vai dar destaque ao tema do dia e ao “local” com notícias da grande Lisboa e de outras regiões.

"A renovação do DN é apresentada aos leitores através de um novo grafismo, novas secções e rubricas, mais reportagem e novos colunistas. A nova edição apostará também em grandes entrevistas e numa maior proximidade com os decisores e com todos os portugueses, de norte a sul", afirma a diretora Rosália Amorim, que assumiu funções em novembro.

O DN deixou de ter edição diária em papel em meados de 2018, passando a estar nas bancas ao domingo.