Em declarações à agência Lusa, o presidente do conselho de administração do HDFF, Manuel Teixeira Veríssimo, justificou a decisão de alterar os procedimentos do Hospital de Dia de Oncologia pela “proximidade física” desta unidade “com a área criada para o internamento de doentes Covid e no sentido de proteger os doentes oncológicos”.

Assim, estes 30 utentes são acompanhados a Coimbra e tratados diariamente por duas enfermeiras do Hospital de Dia da Figueira da Foz, com a colaboração de um enfermeiro do IPO, adianta uma informação da unidade hospitalar.

Na Figueira da Foz mantêm-se dois pacientes em tratamentos de quimioterapia e outros doentes oncológicos, cujo número não foi revelado, sujeitos a outra terapêutica.

“Por outro lado, o espaço do Hospital de Dia, em caso de cenário mais grave da pandemia, estava também previsto ser uma área de internamento”, adiantou o administrador.