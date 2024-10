Na tarde de ontem, uma rapariga, de 14 anos, um rapaz, de 16, e uma funcionária, de 27, ficaram feridos depois de um ataque com uma substância, que as autoridades acreditam ser ácida, na Westminster Academy, na zona oeste de Londres, no Reino Unido.

Segundo a BBC News, a aluna, que continua internada no hospital, é a vítima com ferimentos mais graves, que podem mudar o rumo da sua vida.

Já o rapaz, que também está internado, não corre perigo. Por sua vez, a mulher já teve alta hospitalar.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres informou que estão a ser feitos testes à substância e que estão a ser ouvidas testemunhas "para identificar e prender os responsáveis".

Após as autoridades e as equipas do Serviço de Ambulância e do Corpo de Bombeiros de Londres se dirigirem ao local, pelas 16h40 da passada segunda-feira, dois elementos da polícia tiveram de ser transportados para o hospital por precaução, uma vez que não se estavam a sentir bem.

Esta terça-feira, o estabelecimento de ensino encontra-se encerrado, sendo que as aulas se mantêm em regime online.