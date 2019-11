A GNR de Borba, alertada pelos bombeiros, esteve no local a tomar conta da ocorrência, posteriormente com reforço de militares do corpo de intervenção, de acordo com o comandante dos bombeiros.

Fonte da GNR indicou à Lusa que não há detenções, nem foram identificados, ainda, suspeitos do grupo envolvido na ocorrência.

A GNR está a investigar o caso.

A Federação dos Bombeiros do Distrito de Évora, em comunicado enviado à Lusa, refere que "está solidária" com a corporação de Borba, que na madrugada de hoje, "viu as suas instalações danificadas e os seus bombeiros atacados e agredidos", por um grupo de pessoas.

No comunicado, indica que "exara ainda o seu veemente protesto", considerando que "esta criminalidade não pode ficar impune".

"Do que estiver ao alcance desta Federação tudo faremos para dissuadir este tipo de comportamentos junto das instâncias competentes na defesa dos interesses dos homens da paz e da sociedade civil", adianta o comunicado.