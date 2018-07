O incêndio de hoje num catamarã na ria de Arousa, Pontevedra, Espanha, provocou dois feridos graves por queimaduras, de um total de 52 pessoas resgatadas, indicou a Agência Galega de Emergências (AXEGA).

Segundo informações que publicou na rede social Twitter, a AXEGA refere que os feridos foram transportados para o Complexo Hospitalar Universitário da Corunha (CHUAC), na Galiza, no noroeste de Espanha.

Fonte da Guardia Civil tinha indicado anteriormente que entre os 48 passageiros encontravam-se oito crianças e que estavam ainda a bordo quatro membros da tripulação.

O incêndio deflagrou às 16:15 locais (15:15 em Lisboa) entre a Ilha de Toxa e o porto de O Grove.

De acordo com o jornal Faro de Vigo, o navio opera em rotas turísticas na ria de Arousa, tendo as chamas deflagrado em frente ao campo de golfe A Toxa.

As causas permanecem desconhecidas.

Ao local compareceram equipas da Proteção Civil de O Grove, Vilagarcía, Caldas e Cambados, ambulâncias, Guarda Civil, polícia local, bombeiros, equipas de Resgate Marítimo e dois helicópteros, que participaram nas operações de resgate.

Fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse à Lusa não ter qualquer informação sobre a existência de cidadãos portugueses envolvidos no incêndio, acrescentando que o Consulado de Portugal em Vigo está a acompanhar a situação.