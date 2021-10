"O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial da Malveira, ontem, dia 30 de setembro, identificou dois homens de 30 e 36 anos, pela prática do crime de contrafação, na localidade da Malveira", informou a GNR em comunicado.

Segundo as autoridades, "no âmbito de uma fiscalização realizada à feira semanal da Malveira, foram detetadas bancadas com artigos contrafeitos que se destinavam à venda ao público, tendo sido apreendido um total de 340 peças de calçado".

É ainda referido que "os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mafra".

Além da intervenção da GNR, a ação de fiscalização "contou com o reforço da Secção de Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal (SPCPC) de Mafra".