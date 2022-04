Os detetives que investigam o confronto que aconteceu na madrugada de domingo, no momento em que pessoas deixavam as discotecas do local, afirmaram que os dois homens eram suspeitos de possuir armas de fogo.

Um deles, Smiley Martin, estava entre as 12 pessoas que receberam atendimento médico num hospital depois do tiroteio em que pelo menos 100 balas foram disparadas.

Martin, de 27 anos, teve ferimentos "sérios" e é suspeito de posse de uma "metralhadora". O suspeito está sob vigilância policial durante a sua recuperação, segundo a polícia.

O seu irmão, Dandrae Martin, de 26 anos, foi preso na segunda-feira, suspeito de cometer crimes relacionados com armas de fogo. Um terceiro homem, Daviyonne Dawson, que supostamente foi encontrado com uma arma logo após o tiroteio, também foi detido.

A polícia de Sacramento disse que os agentes correram para o local do confronto por volta das 2h00 de domingo depois de ouvirem tiros. Ao chegar ao local, encontraram uma multidão e várias vítimas.

Imagens de vídeo mostraram pessoas a socorrer vítimas ensanguentadas, enquanto cadáveres estavam estendidos nas proximidades. Seis vítimas fatais foram identificadas, sendo três delas mulheres.

O tiroteio ocorreu a poucos quarteirões do centro financeiro da região e próximo ao complexo onde jogam os Sacramento Kings, equipa da NBA onde milita o português Neemias Queta.

Cerca de 40.000 mortes por armas de fogo são registadas por ano nos Estados Unidos, de acordo com os dados do Arquivo de Violência armada do país.