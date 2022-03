No Palácio da Ajuda, em Lisboa, António Costa, até hoje ministro do XXII Governo, vai tomar posse como primeiro-ministro do XXIII. Também os ministros, incluindo caras novas e repetições, serão empossados por Marcelo Rebelo de Sousa.

Em resumo António Costa já se comprometeu a desempenhar as funções que lhe foram confiadas após as eleições de 30 de janeiro. O primeiro-ministro foi o primeiro membro do novo governo a tomar posse.

Já tomaram posse os 17 ministros escolhidos por António Costa.

Seguem-se os 38 secretários de Estado. No total, o novo executivo de António Costa tem 56 governantes.

O que está em causa O XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, toma finalmente posse, no Palácio Nacional da Ajuda, dois meses depois das legislativas de 30 de janeiro, que o PS venceu com maioria absoluta. O novo executivo é composto por 17 ministros e 38 secretários de Estado e tem a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, como "número dois" na hierarquia governativa. Além de António Costa, como primeiro-ministro, tomaram posse Mariana Vieira da Silva (Presidência), João Gomes Cravinho (Negócios Estrangeiros), Helena Carreiras (Defesa), José Luís Carneiro (Administração Interna), Catarina Sarmento e Castro (Justiça), Fernando Medina (Finanças), Ana Catarina Mendes (Adjunta e dos Assuntos Parlamentares), António Costa Silva (Economia e Mar), Pedro Adão e Silva (Cultura), Elvira Fortunato (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), João Costa (Educação), Ana Mendes Godinho (Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Marta Temido (Saúde), Duarte Cordeiro (Ambiente e da Ação Climática), Pedro Nuno Santos (Infraestruturas e da Habitação), Ana Abrunhosa (Coesão Territorial) e Maria do Céu Antunes (Agricultura e da Alimentação), além de 38 secretários de Estado. Nos últimos dias, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que nesta cerimónia de posse iria falar dos "desafios do novo governo" neste "novo tempo", do seu papel como presidente da República e disse que no seu discurso também terá "uma palavra" sobre a oposição.