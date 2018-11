Dois mortos e um ferido ligeiro é o balanço do despiste de um veículo pesado de recolha e transporte de resíduos, ocorrido na Estrada Nacional (EN) 122, em Odeleite (Algarve), segundo uma atualização da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste do pesado de recolha e transporte de resíduos da empresa Eco20 ocorreu pouco antes das 09:00, na EN122, na zona de Odeleite, no concelho de Castro Marim, do distrito de Faro.

Inicialmente o CDOS tinha referido dois feridos graves e um ligeiro, mas numa atualização carca das 12:00 informou que o acidente resultou em duas mortes e um ferido ligeiro.

No local estão equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo também sido acionado um helicóptero.

Nas operações de socorro estão envolvidos 25 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por sete veículos.